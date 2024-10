Tah come David, occasione a zero per l’Inter che anticipa il calciomercato

L’Inter continua a pianificare il futuro e sta monitorando con attenzione il calciomercato, con i giocatori in scadenza di contratto per il 2024. Tra i nomi più caldi dopo Jonathan David, anche Jonathan Tah.

NUOVA OCCASIONE – L’Inter guarda al mercato dei difensori in vista della prossima stagione e tra i nomi che stanno emergendo con forza c’è quello di Jonathan Tah, possente centrale del Bayer Leverkusen. Il tedesco, classe 1996, ha recentemente confermato la sua intenzione di non rinnovare il contratto con il club tedesco, diventando così un’opzione appetibile per diverse squadre a parametro zero nell’estate 2024. Tah, grazie alla sua esperienza internazionale e alle sue qualità difensive, potrebbe rappresentare un innesto importante per i nerazzurri, che stanno valutando i profili di diversi difensori per sostituire elementi chiave come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi con il contratto in scadenza a giugno 2024.

PRO E CONTRO – Uno degli aspetti che potrebbe favorire l’Inter è il buon rapporto con l’entourage di Tah, lo stesso che cura gli interessi di Benjamin Pavard. Tuttavia, la concorrenza per il giocatore è agguerrita: club prestigiosi come Bayern Monaco, Barcellona e alcune squadre di Premier League stanno monitorando da vicino la situazione del difensore tedesco. Questo rende l’affare tutt’altro che semplice per l’Inter, che dovrà giocare bene le sue carte per convincere Tah a scegliere Milano. Dal punto di vista economico, lo stipendio richiesto dal giocatore potrebbe rappresentare una delle chiavi per l’operazione. Attualmente, si parla di una richiesta di circa 4-5 milioni di euro a stagione, una cifra che, se non dovesse aumentare, sarebbe considerata ragionevole dalla dirigenza interista. Con l’età avanzata di Acerbi e de Vrij, la necessità di ringiovanire la difesa è diventata una priorità per l’Inter.

INTERESSE – L’Inter sta monitorando con grande interesse la situazione di Jonathan Tah del Bayer Leverkusen e Jonathan David del Lille, due giocatori che saranno disponibili a parametro zero la prossima estate. Questi profili sono particolarmente appetibili per il club nerazzurro. David, autore di un brillante inizio di stagione con 5 gol e 2 assist in 13 partite, è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama europeo. Anche se il suo contratto scadrà nel 2025, ha deciso di non prolungare l’accordo con il Lille, il che apre la strada per una partenza a parametro zero nella prossima estate. Il club nerazzurro ha già compiuto “passi concreti” per provare a ingaggiarlo, ma anche in questo caso dovrà vedersela con squadre di alto livello. In entrambi i casi, l’Inter sta cercando di cogliere l’opportunità di rinforzare la rosa senza dover pagare costosi cartellini.