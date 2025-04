Tah conferma: «Lascerò il Bayer Leverkusen!» Possibilità Inter?

Tah lascerà il Bayer Leverkusen al termine di questa stagione e in estate sarà libero di accasarsi a parametro zero in un altro club. Occhio all’Inter, che lo seguiva non molto tempo fa.

LIBERO IN ESTATE – Jonathan Tah, al termine della partita tra St. Pauli e Bayer Leverkusen, ha confermato il suo addio dal Bayer. In estate, dunque, il difensore tedesco non sarà più giocatore e capitano delle Aspirine e sarà sicuramente una pedina molto appetibile sul mercato. Nei mesi scorsi, si è parlato anche di un interesse dell’Inter nei suoi confronti, ma occhio anche al Barcellona. Di seguito le sue parole su Kicker: «Il club lo sa. E, come ho sempre fatto, ho comunicato tutto molto apertamente. Tutto è stato detto fin dall’inizio. C’è stato un momento in cui ho deciso di non rinnovare il contratto e di non rimanere qui e la situazione è ancora la stessa». L’Inter, negli ultimi tempi, ha mostrato una certa indole nell’andare a prendere giocatori a parametro zero. Il tedesco Tah, 29 anni, è sicuramente un profilo molto interessante. Si tratta di un giocatore dalla grande esperienza internazionale e può ancora dare tantissimo, visto che si tratta di under 30. In estate l’Inter dovrà dare una rinfrescata alla difesa, viste le 37 primavere di Francesco Acerbi e le 33 di Stefan de Vrij.