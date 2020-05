Tagliafico: “Potrei pensare di cambiare squadra”. Inter alla finestra?

Nicolás Tagliafico, terzino dell’Ajax seguito anche dall’Inter, ha parlato al portale argentino TyC Sports del suo futuro, che potrebbe essere lontano dall’Olanda

PENSIERI DI ADDIO – Nicolás Tagliafico, terzino dell’Ajax seguito da diverse squadre, è sul taccuino anche dell’Inter. Il giocatore ha fatto schizzare le voci sul suo futuro, dichiarando la possibilità di lasciare l’Olanda: «È un peccato che abbiano chiuso il campionato. Adesso siamo in vacanza, non possiamo fare nulla. Siamo tre settimane fermi, poi ci alleniamo altre tre settimane, poi avremo altre tre settimane di vacanza. È una situazione molto strana. È difficile allenarsi così e mantenersi in forma, sento che mi sto buttando via non allenandomi tutti i giorni. La prima cosa a cui devo penso è mantenere il mio fisico e il precampionato inizierà ad agosto. Devo pensare a rimanere in condizione, stare il meglio possibile e forse per questo dovrò cambiare squadra. Squadre? Al momento sto tranquillo e cerco di mantenere la calma. Se dovesse nascere qualcosa, allora ne parlerò con il mio agente».