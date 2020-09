Tabarez e il mercato dell’Inter: “Godin cedibile? Non mancheranno offerte”

Diego Godin

Tabarez si è soffermato ai microfoni di Sport890. Il CT dell’Uruguay ha parlato del futuro di Diego Godin che potrebbe lasciare l’Inter durante questa sessione di calciomercato. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore sul difensore nerazzurro

INTER, FUTURO IN BILICO – Oscar Washington Tabarez ha parlato del futuro di uno dei calciatori più importanti per il suo Uruguay. Si tratta di Diego Godin. Dopo una prima parte di stagione difficile agli ordini di Antonio Conte, il centrale ha conquistato un posto importante nelle rotazioni in difesa. Non si esclude però un addio in questo mercato. A tal proposito, Tabarez ha detto: “Ho letto che Godin è stato messo sul mercato. Non credo che gli manchino opportunità”.