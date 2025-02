Suwarso torna su Nico Paz: «Vogliamo resti al Como, ma occorre realismo!»

Suwarso sul possibile futuro di Nico Paz al Como (e non solo)

LA POSIZIONE – Suwarso ha poi sottolineato la posizione del Como sul tema: «Nico è un grande giocatore. Speriamo di poterlo trattenere, adeguandoci al suo livello di ambizione. Ma bisogna essere realisti: un ragazzo come lui, in caso di ulteriore miglioramento, merita di essere in uno dei palcoscenici più importanti del mondo. Noi stiamo provando a essere all’altezza, siamo ambiziosi. Non vale solo per Nico, questo è il nostro sogno: non pensiamo solo ai calciatori che possiamo far approdare al Como, ma anche a coloro che potremmo creare qui».