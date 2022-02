Sule, addio al Bayern Monaco in estate. Arriva Ginter?

L’Inter si appresta ad affrontare la Roma in Coppa Italia ma le attenzioni sono già sul mercato estivo e la prossima stagione. I nerazzurri vorrebbero rinforzarsi anche in difesa e uno dei nomi usciti è quello di Ginter. Il difensore del Borussia Mönchengladbach però è vicinissimo al Bayern Monaco anche dopo l’addio di Sule.

ADDIO – Ieri è uscita l’ufficialità da parte del Borussia Dortmund che si è assicurata l’arrivo di Niklas Sule dal Bayern Monaco a zero. Il classe ’95 infatti, in scadenza con i bavaresi, si tingerà di giallonero a parametro zero liberando così un posto in difesa nel Bayern.

Borussia Dortmund has signed Niklas Süle for the 2022/23 season ✍️ pic.twitter.com/WC7EeffRXj — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 7, 2022

Chi al suo posto? Il nome più caldo è quello di Ginter, difensore che andrà a scadenza a giugno del Borussia Mönchengladbach. Il nome del calciatore tedesco piace anche all’Inter che però, in caso di serio inserimento del Bayern Monaco, potrebbe far fatica a pareggiare o superare l’offerta dei bavaresi. Sfuma dunque definitivamente il sogno Ginter?