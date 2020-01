Sugoni: “Politano-Roma? Il giocatore ci spera, l’Inter…”

Dopo lo scambio sfumato con la Roma nella trattativa che avrebbe portato Leonardo Spinazzola all’Inter, Matteo Politano spera ancora in un trasferimento nella Capitale, ma la trattativa sembra essere complicata

IL GIOCATORE SPERA – Matteo Politano spera ancora di potersi trasferire dall’Inter alla Roma, il punto di Alessandro Sugoni per Sky Sport: «Politano ci spera, non è un mistero che lui sarebbe andato più che volentieri alla Roma, ma sembra difficile che l’Inter possa darlo via in prestito. Che Politano possa poi lasciare l’Inter è una possibilità concreta, visto che l’Inter ha già bloccato Giroud».