Sugoni: “L’Inter lavora su Eriksen, ma se si arriva all’estate…”

L’Inter ha presentato la prima offerta per Christian Eriksen. Per il momento il Tottenham non accetta, si continuerà a trattare, ma saltare gennaio per tentare di prenderlo a parametro zero in estate potrebbe cambiare tutti i piani

TRATTATIVE IN CORSO – Il punto sul mercato dell’Inter, Christian Eriksen in testa, di Alessandro Sugoni per Sky Sport: «Una volta definito lo scambio Politano-Spinazzola l’Inter andrà a chiudere Giroud, la distanza col Chelsea è minima e c’è già l’accordo col giocatore. Il nome caldo poi è Eriksen, c’è l’ok del giocatore e l’Inter ha fatto la prima offerta al Totteham ma per il momento non bastano 10 milioni, il Tottenham ne vuole 20. Il giocatore va in scadenza a fine stagione ma ora si lavora per gennaio perché se il discorso si prolunga in vista dell’estate potrebbe cambiare tutto».