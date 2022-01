Sugoni: «Inter? Se Vecino va, possibile colpo a centrocampo»

L’Inter domani affronta l’Empoli a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri sono attesi da una sfida decisiva per inseguire uno degli obiettivi stagionali. Intanto però Stefano Sensi è ai saluti con il giocatore pronto a vestire la maglia della Sampdoria. Le ultime da Sky Sport.

MERCATO – L’Inter ha la testa all’Empoli nella sfida di Coppa Italia di domani. Poi sabato ci sarà il Venezia e infine la pausa fino a febbraio. I nerazzurri lavorano molto sul mercato invernale, principalmente in uscita. Sensi è vicino a firmare con la Sampdoria in prestito (vedi articolo) mentre è caldo il nome di Vecino per la Lazio. Ecco le ultime di Alessandro Sugoni a Sky Sport 24. «Inter in uscita? Marotta ha sempre detto che chi vuole andare basta che lo dica. Vecino va inserito scadenza fra 6 mesi e se uscisse anche lui oltre a Sensi, magari l’Inter interverrà anche numericamente visto che uscirebbero due centrocampisti».

Fonte: Sky Sport