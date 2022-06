Sugoni: «L’Inter ha l’esigenza dell’attivo sul bilancio. Bastoni? Non solo»

L’Inter ha la necessità di chiudere il proprio bilancio con un attivo di circa 60 milioni di euro. Diversi nomi nerazzurri hanno mercato, non solo Alessandro Bastoni

ESIGENZA − Alessandro Sugoni, su Sky Sport 24, ha aggiornato sulla situazione relativa alle uscite in casa Inter: «Bastoni? Chiaro che l’Inter ha sempre l’esigenza di dare una sforbiciata agli ingaggi ma anche di fare un attivo sul bilancio. Bastoni ha mercato, in Premier League con Tottenham e Manchester United su tutte. C’è anche Skriniar così come altri giocatori che sono considerati centrali come Lautaro Martinez. Sul Toro, l’Inter ha sempre detto di voler puntare su di lui. Su Bastoni, nessuna offerta concreta è arrivata».