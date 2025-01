Sucic si avvicina all’Inter. Dinamo Zagabria già al lavoro sul sostituto!

Petar Sucic è ormai più di un semplice obiettivo per l’Inter di Simone Inzaghi. Il giocatore croato, infatti, è stato individuato in maniera definitiva dai nerazzurri come il prossimo innesto da effettuare a centrocampo. Questa la situazione.

IL PUNTO – Per Petar Sucic l’Inter fa sul serio. Come riportato dalla testata giornalista croata Germanijak, i nerazzurri avrebbero offerto 12 milioni di euro come parte fissa più 2-3 di bonus per convincere la Dinamo Zagabria a lasciar partire il proprio centrocampista. I croati, dal canto loro, avrebbero chiesto ai meneghini anche una percentuale sulla futura rivendita, indicando tale condizione come l’ultimo ostacolo alla positiva riuscita della trattativa. Rispetto a tale ipotesi, viene specificata anche una percentuale: vi è, infatti, l’85% di probabilità che l’affare vada in porto.

Dinamo Zagabria convinto della cessione di Sucic: il gesto che aiuta l’Inter

LA STRATEGIA – A testimonianza di come siano avanzati i discorsi tra l’Inter e la Dinamo Zagabria per Sucic, dalla Croazia si fa anche riferimento alla scelta della squadra balcanica di richiamare il sostituto alla base. Marko Soldo, attualmente all’Osijek, sarebbe infatti il prescelto per sostituire Sucic. Grazie a una clausola presente nel contratto del classe 2003 con la squadra croata, la Dinamo può riacquistarlo per una cifra pari a 1 milione di euro.

LO SCENARIO – Una volta definito l’ingaggio di Sucic, l’Inter lascerà il croato in patria per sei mesi. Così da consentirgli di smaltire l’infortunio in vista dell’approdo, in estate, nel club nerazzurro. Una soluzione, quest’ultima, di cui sembrano ormai convinte tutte le parti in causa.