Sucic e l’Inter sono a un passo dal sì definitivo: i dettagli!

Petar Sucic si avvicina sensibilmente all’Inter. Il croato ha trovato un accordo con i nerazzurri per il trasferimento a Milano: ora manca davvero poco al matrimonio.

IL PUNTO – Petar Sucic ha accettato la proposta contrattuale dell’Inter. Come riportato da Fabrizio Romano, la Dinamo Zagabria sta ora discutendo con i nerazzurri i termini di un accordo per il passaggio del calciatore croato a Milano. L’eventuale trasferimento avverrebbe a giugno, dunque prima dell’inizio del Mondiale per Club. L’Inter lo ha scelto con convinzione: sarà lui il prossimo centrocampista a disposizione di Simone Inzaghi. Per la definizione formale dell’intesa, vi sarà ancora da attendere qualche passo ulteriore.

Sucic in orbita Inter: la Dinamo Zagabria punta sul sostituto

LA STRATEGIA – A testimonianza di come siano avanzati i discorsi tra l’Inter e la Dinamo Zagabria per Sucic, dalla Croazia si era fatto anche riferimento alla scelta della squadra balcanica di richiamare il sostituto alla base. Marko Soldo, attualmente all’Osijek, sarebbe infatti il prescelto per sostituire il classe 2003. Grazie a una clausola presente nel contratto del classe 2003 con la squadra croata, la Dinamo potrebbe riacquistarlo per una cifra pari a 1 milione di euro. L’accelerata definitiva per il passaggio di Sucic all’Inter potrebbe quindi avere come conseguenza la chiusura della Dinamo per Soldo.