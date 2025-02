Sucic-Inter, semaforo verde: un giovane già pronto per Inzaghi!

Petar Sucic è un nuovo giocatore dell’Inter. Il giocatore arriva dalla Dinamo Zagabria e si aggregherà alla prima squadra da Giugno. Ecco, nel dettaglio, quale dovrebbe essere il suo utilizzo.

FUTURO – Petar Sucic sarà a disposizione dell’Inter per il prossimo campionato. È un centrocampista del 2003 che si sta riprendendo da un piccolo infortunio. L’accordo tra Inter e Dinamo Zagabria è stato trovato sulla base di 14 milioni euro più 2,5 milioni di euro di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore della squadra croata. Matteo Barzaghi, a Sky Sport, parla del neo acquisto: «L’Inter crede in questo ragazzo. È un giocatore che nonostante l’età giovane ha già avuto numerose occasioni per crescere a livello internazionale. È un giocatore pronto per una realtà importante. Probabilmente arriverà inizialmente non per fare il titolare ed essere un’alternativa. Sarebbe un’opzione in più nel caso si dovesse riproporre la vicenda Davide Frattesi. In quel caso l’Inter avrebbe il sostituto in casa».

Petar Sucic-Inter, il nuovo centrocampo prende forma

CARATTERISTICHE – Sucic è la scommessa dell’Inter per il nuovo centrocampo della prossima stagione. Giocatore giovane e d’esperienza. Il profilo ideale per la società nerazzurra che deve necessariamente abbassare l’età media della squadra. Il croato è noto per la sua versatilità in mezzo al campo e per leggere bene le situazioni di gioco. Abile nel recuperare i palloni e interrompere gli attacchi avversari. Sucic è anche bravo nel distribuire il gioco e avviare gli attacchi dalla difesa. È alto 1,83 per 68 kg, questa sua stazza lo favorisce nei contrasti e gli permette di mantenere un buon livello di prestazione durante tutta la partita. Il suo piede preferito è il destro ma usa egregiamente anche il sinistro. Il ragazzo è molto corretto in campo. Infatti la pulizia della giocata è la sua caratteristica principale. In partita effettua pochi falli, questo gli permette anche di avere pochi cartellini e diffide. Peter Sucic è un giocatore che ha tutte le carte in regola per aumentare il tasso tecnico di un centrocampo tra i più forti d’Europa.