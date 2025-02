Sucic-Inter, è fatta! Gennaio o giugno? La decisione

Petar Sucic sarà un nuovo giocatore dell’Inter. La squadra nerazzurra ha risolto gli ultimi dettagli legati alla trattativa con la Dinamo Zagabria: ecco quando il calciatore sarà a Milano.

LA NOTIZIA – Petar Sucic e l’Inter si diranno finalmente sì. Il croato arriverà a Milano nella prossima settimana, essendo chiamato a svolgere le visite mediche di rito in vista della firma del contratto che lo legherà ai nerazzurri. Il suo è un acquisto fortemente voluto dalla dirigenza dei meneghini, convinta del fatto che il giocatore della Dinamo Zagabria abbia tutti i requisiti per poter recitare un ruolo da protagonista nel centrocampo dell’Inter. Per questo, la società campione d’Italia è arrivata a spendere 14 milioni di euro più 2 di bonus per assicurarsi il suo cartellino.

Sucic e l’Inter: quando l’approdo definitivo?

I TEMPI – Sucic non entrerà sin da subito a far parte del roster di Simone Inzaghi. Infatti, come riferito da Fabrizio Romano, l’Inter ha deciso di lasciare il croato, reduce da un infortunio che lo tiene lontano dai campi da mesi, in patria. Ciò viene visto come il modo ideale per permettergli di tornare al meglio in vista del rush finale. Così da essere, successivamente, pronto per il Mondiale per Club che vedrà impegnata l’Inter.

LA SCELTA – Dopo aver sondato la pista argentina legata a Tomas Perez, simile per caratteristiche a Sucic, l’Inter ha deciso di affondare il colpo per il croato. L’auspicio del mondo nerazzurro è che possa ricalcare le orme di un centrocampista che ha lasciato il segno in maniera tangibile, sia dentro che fuori dal campo, come Marcelo Brozovic.