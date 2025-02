Sucic-Inter, dalla Croazia spuntano nuovi dettagli relativi al contratto: più di una clausola!

Petar Sucic è un nuovo giocatore dell’Inter. Per il croato, che sosterrà a breve le visite mediche con i nerazzurri, la squadra meneghina ha stipulato un contratto che prevede una serie di clausole richieste dai croati per il sì definitivo.

IL PUNTO – Petar Sucic è passato dalla Dinamo Zagabria all’Inter per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus. Nel contratto confezionato dalle due società, una prima clausola prevede una percentuale sulla rivendita a favore dei croati pari al 10%. In aggiunta rispetto a ciò, il portale croato Gol.hr ha riferito della presenza di ulteriori clausole finalizzate a definire un maggior esborso economico da parte dei nerazzurri al verificarsi di determinate condizioni.

Sucic, i dettagli del contratto tra Inter e Dinamo Zagabria!

I DETTAGLI – Innanzitutto, la Dinamo Zagabria ha chiesto e ottenuto la presenza di un bonus pari a 500mila euro che l’Inter dovrà garantire per ogni 20 presenze del croato. A ciò si aggiunge l’inserimento di ulteriori bonus, dall’entità non ancora specificata, legati al verificarsi di risultati di squadra. Se analizzate nel loro complesso, tali clausole testimoniano la fiducia che l’Inter ripone nei riguardi del classe 2003, a maggior ragione perché i nerazzurri non sono soliti accettare di buon grado l’inserimento di molte condizioni contrattuali all’interno di un contratto finalizzato all’acquisto di un nuovo calciatore.