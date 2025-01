Sucic giovane talento bloccato dall’Inter, cifre e strategia dell’affare – CdS

L’Inter guarda al futuro e punta forte su Petar Sucic, centrocampista croato classe 2003 in forza alla Dinamo Zagabria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri sarebbero vicini a chiudere l’operazione, con l’intenzione di bloccare il giocatore già ora per poi finalizzare l’acquisto a giugno.

NUOVO ACQUISTO – Petar Susic è sempre più vicino all’Inter. L’interesse per il centrocampista croato è emerso con forza nelle ultime settimane, e i contatti tra le parti stanno proseguendo con risultati positivi. Sul tavolo ci sarebbe un’offerta di 12 milioni di euro più 3 milioni di bonus, una cifra ritenuta adeguata dalla Dinamo Zagabria per lasciar partire il giovane talento. La strategia dell’Inter è chiara: concludere l’accordo nei primi giorni di giugno, così da permettere al giocatore di essere tesserato in tempo per il Mondiale per club, in caso di qualificazione nerazzurra. Una tempistica che consentirebbe a Sucic di inserirsi gradualmente nella rosa e di mettersi subito alla prova in una competizione di alto livello. Petar Sucic è attualmente fermo ai box a causa di una frattura al metatarso subita a novembre, ma il suo recupero procede regolarmente. Si prevede che sarà completamente guarito tra circa un mese e mezzo, rendendolo pronto a rientrare in campo per il finale di stagione con la Dinamo Zagabria. Nonostante l’infortunio, il 21enne è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio croato.

L’Inter guarda al futuro per il dopo Asllani e Frattesi?

LA STRATEGIA – Con questa operazione, l’Inter dimostra ancora una volta la volontà di investire su giovani talenti per garantire continuità al progetto tecnico. L’arrivo di Sucic si inserirebbe in una linea di mercato già seguita dai nerazzurri, che negli ultimi anni hanno puntato su giocatori giovani e promettenti, anche se alcuni di questi potrebbero andar via tra questa e la prossima sessione di mercato, come nel caso di Kristjan Asllani e Davide Frattesi. La fumata bianca sembra ormai vicina, e il nome di Petar Sucic potrebbe presto entrare a far parte del panorama nerazzurro. Se l’operazione dovesse andare in porto, l’Inter aggiungerebbe un tassello prezioso al suo centrocampo

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno