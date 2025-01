Sucic già a Milano? L’Inter tratta! E oggi sbarca un acquisto – TS

L’Inter sta trattando con la Dinamo Zagabria per trovare un accordo per Petar Sucic. Il giocatore, secondo fonti croate sarebbe stato già a Milano. Intanto, oggi sbarca un nuovo acquisto.

TRATTA – L’Inter tratta per il suo nuovo regista croato: ossia Petar Sucic. Trovato l’accordo con il suo agente per un contratto di cinque anni, adesso c’è da limare solamente la distanza con la Dinamo Zagabria. Il ragazzo è valutato 15 milioni di euro, l’Inter vorrebbe spenderne 12 milioni più tre di bonus. I croati puntano subito alla cifra totale, si continua a trattare. Intanto, secondo fonti croate, il ragazzo sarebbe già stato a Milano per familiarizzare un po’ con l’ambiente nerazzurro e per conoscere quella che, a meno di clamorosi scenari, sarà presto la sua nuova casa. Intanto, oggi a Milano sbarca un nuovo acquisto.

Non solo Sucic, oggi l’Inter accoglie un giovane e lavora su un altro

GIOVANI – Oggi a Milano arriverà il macedone Andrija Vukoje, giocatore del 2008 che sarà aggregato al settore giovanile nerazzurro. Per quanto riguarda Tomas Perez, come già successo in estate con Tomas Palacios, gli argentini provano a forzare un po’ la mano, ma alla fine l’affare tarderà un po’ a definirsi ma si farà. Insomma, l’Inter è concentrata sul campo ma lavora assiduamente anche sul mercato.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini