Suarez, niente risoluzione col Barcellona. Lautaro Martinez standby – Sky

Suarez e Lautaro Martinez potrebbero essere intrecciati, visto che il Barcellona vuole liberarsi dell’uruguayano per prendere il numero 10 dell’Inter. Dopo tante notizie sui nerazzurri (vedi articolo) Gianluca Di Marzio ha concluso “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport soffermandosi sui catalani.

NON A PARAMETRO ZERO – Gianluca Di Marzio frena rispetto alla stampa spagnola: «Luis Suarez non dovrebbe fare la risoluzione del contratto, come dicono tutti in Spagna. Vuole tutti e venticinque i milioni di ingaggio, altro che risoluzione: comunque è vicino all’Ajax. Il Barcellona vorrebbe tornare su Lautaro Martinez. Al momento, sia a livello economico sia di gestione della Liga, è una situazione assolutamente in standby».