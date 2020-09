Suarez-Juventus, sgambetto Inter? Aguilar: “Proverà a ottenere la firma!”

Luis Suarez Barcellona

Suarez è arrivato in Italia per sostenere l’esame di italiano al fine di ottenere la cittadinanza. Sul giocatore del Barcellona è fortissima la Juventus, ma secondo Francesc Aguilar del Mundo Deportivo l’Inter potrebbe tentare lo sgambetto

SGAMBETTO? – Luis Suarez è atterrato a Perugia, dove nelle prossime ore sosterrà l’esame di italiano per ottenere la cittadinanza. Come si racconta ormai da settimane, è la Juventus la società più interessata al “Pistolero” ma attenzione all’Inter. Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, avanza l’ipotesi su Twitter: “Non si parla di Inter, ma se Luis Suárez ottiene la nazionalità italiana, il club nerazzurro aspetta accucciato per provare a far firmare l’uruguaiano se verrà liberato dal Barcellona“.