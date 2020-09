Suarez-Inter? Nerazzurri concentrati su altri fronti, le prioritÃ  – SM

Suarez-Inter? Nerazzurri concentrati su altri fronti, le priorità – SM

Luis Suarez Barcellona

Suarez-Inter è una voce rimbalzata con insistenza in questi ultimi giorni, ma in questo momento le priorità dei nerazzurri sono altre. Il punto di Simone Cerrano per “Sky Sport 24”

ALTRE PRIORITA’ – L’Inter in questo momento ha altre priorità e non può concentrarsi su Luis Suarez: «L’Inter in questo momento è concentrata sulle cessioni, ha bisogno di abbassare il monte ingaggi. Non può nemmeno essere una contropartita in un’eventuale cessione di Lautaro Martinez perché Suarez sta trattando per liberarsi e il Barcellona si è messo l’anima in pace su Lautaro Martinez».