Suarez-Inter, da Milano solo smentite. Altri i veri obiettivi per l’attacco – TS

Nella giornata di ieri è stato accostato il nome di Luis Suarez all’Inter (vedi articolo). Secondo quanto riportato dal Tuttosport, però, sul “Pistolero” da Milano arrivano solo smentite. Sono due i veri obiettivi per l’attacco nerazzurro

OBIETTIVI – La suggestione che vuole l’approdo di Luis Suarez all’Inter a partire da giugno potrebbe rimanere tale. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, infatti, le voci che vedrebbero l’uruguayano fra gli obiettivi per l’attacco nerazzurro non trovano conferme. Il “Pistolero” ha recentemente compiuto 35 anni e l’Inter, in rosa, ha già due over 35, Edin Dzeko ed Alexis Sanchez. Piuttosto, scrive il quotidiano, i nerazzurri rimangono in pressing su Gianluca Scamacca, designato come erede del bosniaco, e Marcus Thuram, già cercato la scorsa estate prima del suo infortunio.

Fonte: Tuttosport – F.M