Suarez chiama Lautaro Martinez: “Sarebbe il benvenuto a Barcellona”

Condividi questo articolo

Il Mundo Deportivo ha intervistato in esclusiva l’attaccante del Barcellona Luis Suarez. Tra i tanti temi toccati, anche il possibile arrivo di Lautaro Martinez in Catalogna

FUOCO – La fiction ha appena emesso i primi vagiti, ma la sensazione è che riempirà le pagine dei quotidiani per un bel pezzo. Sta già accadendo sui periodici spagnoli, che non mancano di aggiornare, puntata dopo puntata, la trattativa tra Lautaro Martinez, il Barcellona e l’Inter, che tenta di mettersi al riparo da questo fuoco incrociato. Oggi è il turno del Mundo Deportivo, che chiama in causa un testimone d’eccezione: Luis Suarez. Proprio colui che Lautaro dovrebbe rimpiazzare, in un futuro neanche troppo remoto. Per la cronaca, la domanda sul mercato riguardava anche Neymar, altro oggetto del desiderio dei blaugrana.

BIENVENIDO – “Oggi è difficile parlare di giocatori. Per la situazione mondiale, parlare di chi può arrivare (durante il mercato) è complicato. Ma sono grandi giocatori entrambi. Ovviamente Neymar lo conoscono tutti ed è molto apprezzato nello spogliatoio. È un giocatore indiscutibile perché ha ancora molto da dare e sarà sempre il benvenuto. Lautaro Martinez è cresciuto molto in Italia, è un ‘nove’ con movimenti spettacolari e che riflette le migliori qualità di un attaccante. Io e lui incompatabili? Sono felice che il club voglia acquistare giocatori per raggiungere l’obiettivo di vincere tutto. Quando si tratta di sana competizione nella squadra, remeremo sempre tutti dalla stessa parte. Lautaro Martinez, come tutti i giocatori che vengono ad aiutarci, sarà sempre il benvenuto e rafforzerà il gruppo“.

Fonte: mundodeportivo.com – Fernando Polo