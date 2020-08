Suarez-Barcellona, aria di addio. I catalani puntano Lautaro Martinez

Il futuro di Luis Suarez appare sempre più lontano da Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Ronald Koeman, nuovo tecnico dei catalani, avrebbe comunicato al “Pistolero” che non rientra più nei piani tecnici dei blaugrana. Il Barcellona, per sostituirlo, sta pensando a Lautaro Martinez

RIVOLUZIONE – Luis Suárez è sempre più lontano dal Barcellona. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, Ronald Koeman, tecnico dei blaugrana, ha comunicato al calciatore che non fa più parte del progetto tecnico. L’idea del calciatore, inizialmente, era quella di arrivare a scadenza di contratto. Ma ora le prospettive sono cambiate. Per Suarez sono arrivate alcune proposte, sia dall’MLS che dagli Emirati Arabi. Ma il calciatore vuole continuare a giocare ad alti livelli in Europa: per questo si è fatto avanti l’Ajax, che avrebbe offerto all’attaccante uruguayano un ricco triennale. sa già ufficialmente che il Barça non conta su di lui per il futuro. La partenza di Suárez potrebbe provocare un terremoto interno, ma il Barcellona è stato chiaro: la partenza dell’attaccante ex Liverpool è necessaria per puntare a Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter. Sullo stesso Suarez, oltre all’Ajax, potrebbero arrivare offerte dall’Italia: Milan, Lazio e la stessa Inter sono alla finestra. L’addio è imminente e Suarez potrebbe iniziare la pre-season con un’altra squadra.

Fonte: Sport.es