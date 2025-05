‘Su Wesley c’è anche l’Inter’: in Brasile sicuri! Contatti con l’entourage

L’Inter ha messo nel mirino Wesley del Flamengo. In Brasile ne sono sicuri, ma sul giocatore ci sarebbe anche il Manchester City.

IN CORSA – Wesley nella lista dell’Inter. Il ragazzo brasiliano, 21 anni, è un laterale di destra del Flamengo e da poco anche della Nazionale del Brasile. Il portale brasiliano BolaVip parla dell’interesse dell’Inter nei confronti del giocatore brasiliano, che sta facendo molto bene tra le fila della Rubro-Negro. Sul ragazzo c’è soprattutto il Manchester City di Pep Guardiola, alla ricerca di un degno erede di Kyle Walker, che a gennaio è partito in direzione Milan. Il Flamengo valuta Wesley 45 milioni di euro. Per quanto riguarda i Citizens, ad oggi, hanno chiesto solamente informazioni senza avanzare una proposta ufficiale. Ma l’Inter non sta a guardare.

L’Inter chiede informazioni per Wesley: contatti con i suoi rappresentanti

CONTATTI CON L’ENTOURAGE – Secondo i colleghi brasiliani, infatti, l’Inter ha già contattato l’entourage di Wesley, per capire se ci fosse la disponibilità per aprire ad una trattativa. La Beneamata, così come il Manchester City, non ha ancora avanzato nessuna proposta ufficiale. Per il ragazzo classe 2003, un gol e due assist in diciannove partite tra tutte le competizioni. Per quanto riguarda la fascia destra, i nerazzurri hanno nel mirino anche un altro brasiliano: Luis Henrique.