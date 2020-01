Su Vidal frena Valverde, ma l’Inter è ottimista e conta sull’agente – GdS

La “Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione di Vidal. Valverde ha chiuso alla cessione, ma tutto fa pensare che alla fine sarà Inter.

OTTIMISMO INTER – L’uscita pubblica di Valverde non ha certamente allarmato l’Inter, che ha mosso i primi passi ufficiali per l’acquisto di Vidal prima delle feste, presentando un’offerta da 12 milioni di euro. Cifra ritenuta bassa dal Barcellona, comunque aperto al dialogo. La distanza tra domanda (20 milioni) e offerta non è così elevata e il lavoro diplomatico di Fernando Felicevich – agente di Vidal – dovrebbe facilitare la chiusura dell’operazione in tempi più o meno rapidi. Come successo già in estate per l’affare Sanchez, il ruolo dell’agente – insieme alla volontà del giocatore di trasferirsi a Milano – saranno decisivi.

RIENTRATO – Conte aspetta Vidal per metà mese, per l’inizio del girone di ritorno per intendersi. Lui dovrà essere l’arma in più per l’assalto alla “loro” vecchia cara Juventus. Nel frattempo il cileno deve pensare a fare il professionista in campo fino in fondo. Perché a Barcellona c’è un Vidal felice in campo e un altro in guerra con la società. Nel primo caso, Arturo si allena e Valverde se lo coccola. Il cileno è rientrato come previsto – e come Luis Suarez e Leo Messi – a Barcellona il 2 gennaio e si è allenato due volte coi compagni. E ieri giustamente è stato convocato in vista del derby di oggi con l’Espanyol.

STRADA TRACCIATA – Valverde ha dunque preso posizione, ha fatto sapere al mondo che conta su Vidal e che non lo vede a Milano ma al centro tecnico di Sant Joan Despì con lui. Il Re Arturo però se ne vuole andare e il Barça ha bisogno di soldi, due questioni importanti che alla fine potranno pesare più del desiderio di un allenatore. La strada sembra tracciata: un paio di settimane e l’Inter avrà un nuovo guerriero nel motore.