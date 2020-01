Su Tonali la sfida Inter-Juventus è già serrata, la situazione – TS

“Tuttosport” scrive che il duello Inter-Juventus su Tonali è già serrato. I club puntano al gioiellino del Brescia per l’estate.

DERBY D’ITALIA – Potrebbe essere una maratona o uno sprint sui 100 metri (difficile, ma non da escludere), così come una corsa su una delle distanze intermedie dell’atletica. Quel che è certo è che sarà (è già) serrata la sfida tra Juventus e Inter per Sandro Tonali. Come lo sono state quella per Romelu Lukaku in estate, vinta dai nerazzurri, quella più recente per Dejan Kulusevski, con i bianconeri trionfatori, e come lo è quella per Federico Chiesa.

PREZZO ALTO – Il nome del diciannovenne centrocampista del Brescia è cerchiato in rosso sugli appunti degli uomini mercato di tutti i grandi club almeno dalla scorsa stagione, quando si è imposto da protagonista nella squadra con cui Eugenio Corini ha riportato la società lombarda in Serie A. La perentorietà con cui Tonali si è subito confermato al livello superiore, oltre a valergli l’esordio in maglia azzurra, ha avuto un duplice effetto sul mercato: da un lato ha spinto il suo valore così in alto da far restare indietro nella corsa la maggior parte delle pretendenti, sia per questioni economiche che di ambizioni, dall’altro ha reso ancora più determinate le due rimaste. Juventus e Inter, appunto.

MOSSE ESTIVE – L’ultimo passo lo hanno fatto i nerazzurri, che mercoledì hanno incontrato l’avvocato Beppe Bozzo, assieme a Roberto La Florio agente di Tonali. Un incontro esplorativo, per confermare l’interesse interista e capire come impostare la trattiva, con l’obiettivo di arrivare al talento bresciano in estate. Un po’ perché in questo momento Antonio Conte preferirebbe Arturo Vidal, più esperto e in grado di avere impatto più immediato nella corsa scudetto, un po’ perché il presidente del Brescia Massimo Cellino non intende privarsi del suo gioiello prima della fine della stagione. Anche la Juventus ragiona in ottica estiva ma ciò non esclude per i due club uno sprint già a gennaio, con la possibiltà di trovare in anticipo un accordo con il Brescia e il giocatore. Da qui la durata incerta della corsa: lo scatto decisivo può arrivare in qualsiasi momento, settimane come mesi.