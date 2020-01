Su Politano tre squadre, l’Inter vorrebbe usarlo per Castrovilli – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione di Politano. L’Inter vorrebbe cederlo alla Fiorentina per arrivare a Castrovilli.

TRE SQUADRE – La cessione temporanea o l’addio definitivo di Matteo Politano possono portare nel 2020-21 all’Inter quel Castrovilli che i dirigenti tanto desiderano. Ormai è chiaro che già a gennaio il destino dell’esterno ex Sassuolo sarà lontano dalla Pinetina sia perché Conte non lo considera una prima scelta sia perché Fiorentina, Napoli e Roma lo corteggiano. Marotta e Ausilio vorrebbero venderlo e solo in un secondo momento sarà presa in considerazione l’ipotesi di uno scambio di prestiti con un altro elemento.

CASTROVILLI NEL MIRINO – Se l’Inter potesse indirizzarlo, lo manderebbe assai volentieri alla corte di Commisso visto che in riva all’Arno c’è quel Gaetano Castrovilli che è la mezzala perfetta per la formazione di Conte del 2020-21. La Viola voleva Politano anche la scorsa estate ed era arrivata a proporre 30 milioni, ma l’impossibilità di sostituirlo aveva indotto Conte e la dirigenza a bloccare la sua partenza. Adesso che sulla panchina della Fiorentina c’è Iachini, che Matteo ha allenato e valorizzato al Sassuolo, l’interesse è di nuovo d’attualità. Castrovilli non è “agganciabile” subito, ma l’Inter potrebbe usare il suo numero 16 per ottenere una corsia preferenziale e anticipare la concorrenza. Avere l’ex Bari e Cremonese sarebbe il modo ideale per dimenticare la beffa subita dalla Juventus che su Kulusevski ha potuto giocare d’anticipo e ha avuto la meglio.

IDEA PELLEGRINI – Capitolo Roma: Politano ci tornerebbe volentieri perché da una grande andrebbe in un’altra. Nella Capitale ci sarebbe un “quinto” ideale per completare la rosa di Conte, Spinazzola, ma non è sul mercato. L’Inter ha messo gli occhi, in ottica estate 2020, pure su Lorenzo Pellegrini che però è considerato fondamentale sia dall’attuale proprietà (Pallotta) sia da quella futura (Friedkin). Averlo, dunque, è complicato. Siccome la Roma non sembra avere una pedina per uno scambio di prestiti, per avere Politano dovrà acquistarlo (vendendo prima Ünder) o prenderlo in prestito con obbligo.

PUNTA PER PUNTA – Infine il Napoli: a ora lo scambio di prestiti con Llorente, in viale della Liberazione non è considerato una priorità. Magari lo diventerà a fine mercato, soprattutto se Sanchez non dovesse dare garanzie. Tornare a giocare in Champions per Matteo sarebbe una soluzione interessante.