Su Kumbulla Ã¨ sfida tra Inter e Napoli, si cerca l’accordo col Verona – TS

Su Kumbulla è sfida tra Inter e Napoli, si cerca l’accordo col Verona – TS

“Tuttosport” scrive che Inter e Napoli sono pronte a darsi battaglia per arrivare a una delle rivelazioni di questa Serie A, Marash Kumbulla.

SFIDA A DUE – Inter e Napoli si sfidano su una delle rivelazioni di questa Serie A: Marash Kumbulla, classe 2000 che al Verona sta mettendo in mostra doti molto promettenti. Il club gialloblù per il suo centrale chiede almeno 20 milioni. Il ragazzo, albanese ma nato a Peschiera del Garda, ha dimostrato di essere un ottimo prospetto come centrale della difesa a tre. I due contendenti stanno cercando di trovare l’accordo in anticipo, magari puntando anche su delle contropartite, per evitare aste.