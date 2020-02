Su Icardi c’Ã¨ il Real Madrid, ma Wanda spinge per la Juventus – TS

Su Icardi c’è il Real Madrid, ma Wanda spinge per la Juventus – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che nel futuro di Icardi potrebbe esserci la Juventus. Wanda Nara infatti spinge per avvicinare la famiglia.

FLIRT COSTANTE – Icardi e la Juventus, una storia apparentemente infinita. Di lui si parlava due anni fa, prima che arrivasse Cristiano Ronaldo. Era il colpo che, nelle intenzioni di Fabio Paratici, avrebbe dovuto dare una scossa allo spogliatoio. Scossa data in maniera ancora più netta da CR7. E di lui si parlava anche la scorsa estate, prima come affare singolo, quindi come elemento nel giro di attaccanti che avrebbe dovuto portare Gonzalo Higuain alla Roma, Edin Dzeko all’Inter e l’argentino in bianconero. Non se ne fece nulla (anche) per la determinazione del Pipita a voler restare a Torino.

INTERESSE REAL – L’unico a muoversi alla fine fu Icardi, che Antonio Conte aveva escluso dai piani Inter fin dal primo giorno della sua gestione. Destinazione Paris Saint Germain, in prestito e con riscatto fissato a 70 milioni, per l’appunto. Una cifra che oggi i parigini sono tutt’altro convinti di pagare, con il Real Madrid alla finestra, pronto a inserire nella trattativa Luka Modric e il poco utilizzato Luka Jovic per ammorbidire la cifra.

QUESTIONE DI FAMIGLIA – Una destinazione poco gradita però da Wanda Nara moglie e, al tempo stesso, agente di Maurito. Già Parigi le sembrava lontana, per l’unità della numerosa famiglia e per le sue aspirazioni televisive. Madrid non rientrerebbe nelle destinazioni gradite alla signora, che piuttosto apprezzerebbe una riapertura sul fronte Juventus.