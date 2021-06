Su Hakimi c’è anche il Chelsea: Inter ferma sulle sue posizioni

Anche il Chelsea si è inserito nella trattativa per strappare Achraf Hakimi all’Inter. L’offerta dei Campioni d’Europa pareggia quella del PSG, ma l’Inter resta ferma sulle sue posizioni e non fa sconti.

Dopo il PSG anche il Chelsea si sarebbe inserito ufficialmente nell’asta per provare a strappare Hakimi all’Inter. Secondo Fabrizio Romano il club vincitore dell’ultima Champions League avrebbe presentato un’offerta di 60 milioni di euro, la stessa presentata nei giorni scorsi e che è stata respinta dall’Inter che chiede almeno 80 milioni. La posizione dei nerazzurri non cambia, per una cifra inferiore a quella richiesta il giocatore non si muove da Milano. Il Chelsea, che ha alcuni elementi in rosa che interessano all’Inter, potrebbe inserire il cartellino di qualche giocatore per facilitare la trattativa.