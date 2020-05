Stoppini: “Lautaro Martinez al Barcellona? Non scritto! Werner e Cavani…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Davide Stoppini, giornalista della “Gazzetta dello Sport”, ha parlato di Timo Werner ed Edinson Cavani in caso di cessione di Lautaro Martinez al Barcellona da parte dell’Inter

ATTACCO – Queste le parole di Davide Stoppini, giornalista della “Gazzetta dello Sport”, sul futuro di Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona, e le possibili conseguenti mosse dell’Inter in caso di cessione dell’attaccante argentino. «Lautaro? Quella con il Barcellona è una trattativa che va avanti da un po’, adesso le basi economiche sono cambiate e il finale non è ancora scritto. Se va in porto, il mercato prenderà un’altra piega e l’Inter si porterà avanti su diverse piste, tra cui Werner e Cavani».

MATADOR – Stoppini sul possibile stipendio Cavani in nerazzurro. «Percepisce 12 milioni l’anno, ha un contratto in scadenza, ha 33 anni e non sono quelle le basi sulle quali ragiona l’Inter. Per equilibri di spogliatoio difficilmente l’Inter andrà sopra il tetto dei 7 milioni e mezzo, le cifre che percepiscono Lukaku ed Eriksen».