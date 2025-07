Stiller tra le opzioni dell’Inter per il post-Calhanoglu! Porte girevoli? Il punto – SI

Angelo Stiller si aggiunge alla rosa dei nomi vagliati dall’Inter nell’ipotesi di cessione di Hakan Calhanoglu. Con lo Stoccarda che apprezza un centrocampista nerazzurro, il caso acquisisce una sfumatura diversa.

L’INTERESSE – Angelo Stiller ha fatto innamorare il mondo del calcio con le sue brillanti prestazioni con la maglia dello Stoccarda, con l’Inter che rientra inevitabilmente tra le squadre che lo ammirano per il suo modo di stare in campo. Non vi è dubbio che qualsiasi ipotesi di cessione passi necessariamente dalla cessione di Hakan Calhanoglu, ora molto più realistica dopo lo scontro a distanza con Lautaro Martinez e le parole per nulla “rassicuranti” del Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta sul punto. Con il turco sul piede di partenza, ora anche Stiller rientra tra le figure vagliate dai nerazzurri per sostituirlo.

Stiller apprezzato fortemente dall’Inter, attenzione alle ‘porte girevoli’!

POSSIBILE SCENARIO – Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, tra Stoccarda e Inter vi è anche un’altra situazione che potrebbe entrare nelle discussioni tra i Club nelle prossime settimane. Il riferimento è al caso di Aleksandar Stankovic, su cui si sono posate le mire dei tedeschi nell’ottica di un’eventuale sostituzione dello stesso Stiller. Tutto dipenderà da tale cessione, la quale è resa possibile dalla presenza di una pletora di pretendenti al gioiello tedesco. L’Inter è indubbiamente tra queste, con la consapevolezza che – per arrivare ad assicurarsi le sue prestazioni – sarà necessario effettuare uno sforzo economico importante.