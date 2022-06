Stankovic al Volendam, rinnovato il prestito con l’Inter. Il portiere conferma

Stankovic giocherà ancora al Volendam anche la prossima stagione. Il portiere figlio d’arte di proprietà dell’Inter difenderà i pali della squadra olandese in Eredivise. A riportarlo Nhnieuws.nl

ANCORA OLANDA − Filip Stankovic vivrà un’altra annata calcistica al Volendam. Dopo aver ottenuto la promozione in Eredivise, il portiere serbo di proprietà dell’Inter giocherà per un altro anno ancora in Olanda. A comunicarlo lo stesso figlio d’arte: «Sapevo che sarei tornato qui. In Italia mi hanno chiesto se volevo restare e ho detto di sì». Dejan Stankovic insieme all’altro ex Inter Wim Jonk, allenatore degli olandese, dovranno sistemare gli ultimi dettagli contrattuali ma il futuro di Filip sarà ancora al Volendam.