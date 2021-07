Stankovic vola in Olanda in prestito. Primi allenamenti, presto l’ufficialità

Stankovic è pronto alla sua prima esperienza nel calcio professionistico e nella prossima stagione giocherà in Olanda. Secondo quanto riporta OneFootball, il giovane portiere si sta già allenando con il Volendam, in attesa dell’ufficialità.

DESTINAZIONE PAESI BASSI – Dopo le ottime stagione a difesa dei pali nella Primavera allenata da Armando Madonna, per Filip Stankovic è arrivato il momento di misurarsi con il calcio dei grandi. Lo farà in Olanda, al Volendam, club di Eerste Divisie che l’anno scorso aveva tra le sue fila Samuele Mulattieri (vedi approfondimento). Continua così la collaborazione tra l’Inter e la società olandese in fatto di giovani talenti da far maturare. Stankovic ha raggiunto la sua prossima destinazione e si sta già allenando con la sua nuova squadra. Il portiere classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con l’obiettivo di dimostrare il proprio valore per poter tornare a Milano dopo aver accumulato l’esperienza necessaria. Non appena i due club limeranno gli ultimi dettagli, arriverà anche l’ufficialità. La nuova avventura di Stankovic è già iniziata.

Fonte: OneFootball – Francesco Porzio