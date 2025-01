Stankovic, vicino l’addio al Lucerna? Inter riflette su una possibilità

Aleksandar Stankovic potrebbe lasciare il Lucerna nella finestra invernale di mercato, con l’Inter che ragiona sulla sua possibile futura sistemazione.

IL PUNTO – Aleksandar Stankovic ha finora disputato un gol e 2 assist con la maglia del Lucerna, club cui è stato ceduto in prestito dall’Inter in estate. Il centrocampista serbo, nonostante le buone prestazioni offerte in stagione, non dovrebbe proseguire la propria esperienza nella squadra elvetica. Ciò, come riportato da Blick, potrebbe avvenire a causa dei problemi finanziari del Lucerna, che non ha la possibilità di esercitare il riscatto fissato a 1,5 milioni di euro.

Stankovic, l’Inter medita sul da farsi

LO SCENARIO – Considerato quanto sia irrealistico il riscatto di Stankovic da parte del Lucerna, non è da escludere la possibilità che l’Inter lo riporti a Milano sin da gennaio. In questa circostanza, data l’esigenza di far crescere il serbo con la garanzia di un adeguato minutaggio, il calciatore classe 2005 verrebbe nuovamente ceduto in prestito. L’operazione potrebbe essere imbastita con un club di Serie A o Serie B, a condizione che sia assicurato un percorso utile alla sua maturazione tecnico-tattica e personale.

IL COMMENTO – Le basi per far bene ci sono, come dimostrato dall’esperienza del serbo all’Inter Primavera e dal primo frammento della sua avventura elvetica. Dello stesso avviso è anche il tecnico del Lucerna Mario Frick, che si è così espresso su Stankovic in un’intervista concessa a Blick: «Il suo potenziale è incredibile. Ha una tecnica di tiro incredibile. Gioca passaggi incredibili. I suoi cambi da un lato all’altro sono sorprendenti. Cambia completamente il nostro gioco».