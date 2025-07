Stankovic, vicino l’addio all’Inter! Il Club Brugge va avanti – SI

Aleksandar Stankovic lascerà presto l’Inter per andare in Belgio. Il Club Brugge va avanti nella trattativa per il centrocampista, le ultime da Gianluigi Longari su Sportitalia.

LA STORIA – Aleksandar Stankovic potrebbe diventare un’altra delle cessioni ottime dell’Inter in questa sessione di mercato. Il centrocampista ha chiuso questa stagione da migliore del Lucerna in Svizzera ed è un giocatore davvero interessante per il contesto internazionale. Con Cristian Chivu ha già giocato e lo ha fatto da capitano con la Primavera nell’anno peggiore del romeno sulla panchina dell’ultima squadra del settore giovanile. Adesso il serbo è vicino all’addio al club nerazzurro.

Aleksandar Stankovic verso il Belgio? Inter chiara con il Club Brugge

ALTRA CESSIONE – Oggi l’Inter ha incontrato in viale della Liberazione il Club Brugge per Stankovic. Il club belga ha fatto sapere che andrà avanti nella trattativa per il calciatore anche senza la cessione di Jashari al Milan. L’Inter ha bene in mente il modo in cui vuole lavorare per il centrocampista: vuole mantenere il controllo del cartellino e lo farà tramite una clausola di recompra. Il club nerazzurro apre alla cessione del suo gioiello figlio di Dejan, che quindi potrà tornare nei prossimi anni a vestire la maglia del padre.