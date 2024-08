Stankovic-Venezia, riavviati i contatti tra i lagunari e l’Inter: la situazione!

Filip Stankovic torna ad essere un obiettivo concreto del Venezia in questa sessione estiva di calciomercato: i dialoghi tra lagunari e Inter sono ripresi con l’obiettivo di andare a dama.

LA SITUAZIONE – Filip Stankovic, giovane portiere dell’Inter è ancora nei radar del Venezia per un possibile approdo ai veneti in questa finestra di mercato. Il portiere serbo, che i meneghini intendono cedere in prestito in una piazza che possa garantirgli un adeguato minutaggio in vista di una sua crescita e maturazione ulteriori, rappresenta un obiettivo sul quale i lagunari stanno lavorando per completare un reparto dei portieri che vede Jesse Joronen come titolare.

Stankovic e Venezia: una storia che potrebbe essere scritta in estate!

LA NOTIZIA – Nello specifico, come riportato da Matteo Moretto su X, proprio in queste ore si sarebbe riattivata la pista relativa al possibile approdo di Stankovic al Venezia. In tal senso, i lagunari e l’Inter sono adesso in contatto per provare a definire i dettagli di un affare che contemplerebbe un’ulteriore cessione, verosimilmente in prestito secco, da parte dei nerazzurri per sfoltire un reparto che vede anche la presenza di Ionut Radu. Quest’ultimo, comunque, appare molto vicino al Sassuolo, squadra retrocessa in Serie B che ambisce a tornare immediatamente nella massima serie italiana.