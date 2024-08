Stankovic al Venezia, ma l’Inter tiene il controllo. La trattativa

Filip Stankovic sta per firmare con il suo nuovo club, vale a dire il Venezia. Il portiere rimarrà però sotto il controllo dell’Inter, ecco la formula del trasferimento secondo Gianluca Di Marzio.

TRASFERIMENTO – Dopo un anno da assoluto protagonista alla Sampdoria in Serie B sotto gli ordini di Andrea Pirlo Filip Stankovic ora è vicinissimo alla sua prima esperienza in Serie A. Il portiere ha attirato l’attenzione del Venezia, che in quest’estate si è presentata diverse volte alla corte dell’Inter. Da Gaetano Oristanio, trattativa conclusa positivamente, fino a Tanner Tessmann che poi non è più diventato nerazzurro. Il club di Viale della Liberazione adotta comunque la stessa linea di altri giovani.

CONTROLLO – L’Inter terrà il controllo del cartellino di Stankovic nonostante la cessione grazie all’accordo raggiunto con il Venezia: prestito con diritto di riscatto, in più i nerazzurri tengono il 50% nel caso in cui dovessero darlo definitivamente alla squadra neo-promossa. Senza seconda squadra è obbligatorio portare a termine questo tipo di trattative se si vuole gestire la situazione dei propri talenti. Tenerli nelle giovanili o in prima squadra sarebbe deleterio perché non ci sarebbe lo spazio per crescere. Stankovic dovrà semplicemente proseguire il percorso già iniziato con la Sampdoria appena un anno fa.