Stankovic verso l’uscita: l’Inter pone una condizione al Brugge! – Sky

L’Inter potrebbe privarsi di un altro giovane in questa sessione di Mercato. Per Aleksander Stankovic suonano le sirene del campionato belga.

TALENTO – L’Inter potrebbe perdere il figlio d’arte Aleksander Stankovic in questa sessione di mercato. Il futuro del talento cresciuto nel vivaio dell’Inter, potrebbe essere lontano da Milano, ma non definitivamente. Il centrocampista classe 2005 è finito nel mirino del Club Brugge, club belga noto per il suo lavoro sui giovani e per la valorizzazione dei talenti in ottica futura. Il giovane si è messo in luce nel campionato svizzero, precisamente nel Lucerna collezionando ben 40 presenze, 3 gol e 2 assist.

L’Inter potrebbe cedere all’estero il suo gioiellino Stankovic

CLAUSOLA – L’Inter e quindi la dirigenza nerazzurra sarebbe disposta a trattare la cessione del giovane serbo, ma solo con l’inserimento del diritto di recompra. Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky, conferma tale clausola. Una formula che permetterebbe al Brugge di lavorare sul giocatore, garantendo però all’Inter la possibilità di riportarlo a casa tra uno o due anni, qualora esplodesse definitivamente. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma il Club Brugge ha manifestato un interesse concreto. Resta da capire se la società belga accetterà le condizioni proposte da Marotta e Ausilio, intenzionati a non perdere il controllo su un talento in cui credono fortemente. Intanto la dirigenza nerazzurra lavora anche alla cessione di altri esuberi.