Stankovic, stallo tra Inter e Brugge: il nodo è sulla clausola – SI

Resta ancora in bilico il futuro di Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista di proprietà dell’Inter, al centro di una trattativa avviata ma non ancora definita con il Club Brugge. Nonostante l’accordo tra i due club per la cessione a titolo definitivo sulla base di 10 milioni di euro, la trattativa ha subito un brusco rallentamento a causa della mancata intesa sulla clausola di riacquisto.

COSA SUCCEDE – L’Inter, infatti, pur avendo deciso di lasciar partire il figlio dell’ex tecnico Dejan, vuole continuare a mantenere un controllo strategico sul suo futuro. La dirigenza interista è convinta del talento di Stankovic e per questo ha richiesto che venga inserita un’opzione per il riacquisto del cartellino. L’idea è quella di poter riportare a Milano il giocatore, qualora esplodesse definitivamente in Belgio, a condizioni già prefissate. Il nodo centrale della trattativa è proprio la cifra di questo potenziale controriscatto. Il Brugge, intenzionato a investire sul centrocampista per valorizzarlo, è restio ad accettare una clausola troppo “abbordabile”, che potrebbe vanificare l’impegno sportivo e tecnico del club belga. Da qui, lo stallo: l’Inter era inizialmente partita proponendo una clausola di riacquisto da 18 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa dal Brugge, che ha chiesto garanzie più elevate. I nerazzurri hanno poi rilanciato fino a 25 milioni, ma non intendono andare oltre.

Inter-Brugge, operazione ferma per Stankovic

STALLO – Al momento, le parti restano ferme sulle rispettive posizioni. Il Brugge vuole una maggiore tutela economica qualora Stankovic si affermasse a livello internazionale, mentre l’Inter non vuole perdere definitivamente il controllo su un talento cresciuto nel proprio vivaio. I milioni richiesti dal club belga per il riacquisto sono ben 30, con una distanza di 5 milioni dalla proposta dei nerazzurri. Saranno necessari nuovi incontri e ulteriori negoziati per trovare un punto d’incontro che possa sbloccare l’operazione. Nel frattempo, Stankovic resta in attesa: il suo futuro è appeso a un dettaglio contrattuale che, però, pesa quanto l’intero accordo. L’impressione è che la trattativa possa sbloccarsi nei prossimi giorni, ma servirà uno sforzo diplomatico da entrambe le parti.