Stankovic, stallo tra Inter e Club Brugge. Può inserirsi la Bundesliga!

Arrivano novità dopo l’incontro avvenuto ieri tra Club Brugge e Inter per l’operazione Aleksandar Stankovic. Tutto in fase di stallo, mentre intanto si fa avanti qualcuno dalla Bundesliga.

STALLO – Negli ultimi giorni Aleksandar Stankovic sembrava davvero vicino ad approdare al Club Brugge. La società belga ha messo gli occhi sul diciannovenne, per cui l’Inter vuole mantenere il diritto di re-compra. La presenza dei due dirigenti ‘Blauw-Zwart’ nella sede di Viale della Liberazione ieri pomeriggio non ha fatto altro che alimentare il rumors di mercato. Stando alle ultime indiscrezioni, però, la trattativa attualmente è in una fase di stallo.

Le novità sulla trattativa tra Inter e Club Brugge per Stankovic. Intanto qualcosa si muove in Bundesliga

LE NOVITÀ – Secondo il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, l’Inter e il Club Brugge non hanno ancora trovato un accordo per il trasferimento di Stankovic. Il meeting di ieri pomeriggio, dunque, non ha dato alcun frutto, né per quanto riguarda la formula né per quanto riguarda le cifre. Questa non è l’unica notizia di giornata che riguarda il giovane centrocampista nerazzurro. Sempre stando a quanto riporta Longari, infatti, anche in Bundesliga c’è un interesse nei riguardi del figlio d’arte. Il club che avrebbe messo nel mirino Stankovic, in questo caso, è l’Amburgo.