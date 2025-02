Stankovic sempre più apprezzato in Europa. L’Inter registra una novità!

Aleksandar Stankovic è uno dei calciatori che l’Inter ha ceduto in prestito, in questo caso al Lucerna, con la speranza di vederne una maturazione sul piano personale e su quello professionale.

IL PUNTO – Aleksandar Stankovic, calciatore di proprietà dell’Inter, sta disputando un’ottima annata con il Lucerna. Il serbo ha sin qui disputato 25 partite con gli elvetici, con i quali si è reso protagonista di tante prestazioni convincenti sul piano del gioco e del rendimento in campo. Ciò non è rimasto senza conseguenze, con l’interesse nei suoi riguardi che ha coinvolto sempre più squadre.

Stankovic piace molto in Bundesliga: la posizione dell’Inter

LO SCENARIO – L’Inter registra il crescente interessamento delle squadre europee nei confronti del classe 2005, proveniente soprattutto dalla Bundesliga. Come riferito da Matteo Moretto, i nerazzurri sono attenti agli sviluppi legati alla sua situazione di mercato. In tal senso, è plausibile che in estate possano arrivare offerte interessanti per il calciatore serbo. A quel punto, la squadra campione d’Italia dovrà decidere quale strategia assumere per il suo futuro. Cederlo nuovamente in prestito? Inserire un’opzione di riscatto e un’altra per la recompra da parte dei nerazzurri? Cederlo a titolo definitivo? Sono varie le opzioni disponibili per l’Inter. In estate si assisterà alla decisione definitiva.