Stankovic-Sampdoria, Filip a Genova per visite mediche: le sue parole

Filip Stankovic, portiere in prestito dall’Inter alla Sampdoria in prestito, è a Genova per le visite mediche. Le sue parole.

TWEET – Come riportato da Marco Bovicelli su Twitter, Filip Stankovic è arrivato a Genova per le visite mediche. Queste le parole all’interno del video presente nel tweet da parte del portiere in arrivo dall’Inter alla Sampdoria in prestito. «Ciao, un saluto a tutti. Forza Samp».

Fonte: Twitter Marco Bovicelli