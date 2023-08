Stankovic rinnova con l’Inter e va: visite con la Sampdoria − CdS

Filip Stankovic fa il percorso inverso di Emil Audero. Il giovane portiere, dopo aver rinnovato con l’Inter, diventerà il nuovo numero uno della Sampdoria

CHANCE − Dopo un ottimo precampionato da titolare con l’Inter, per Stankovic è in arrivo la grande occasione: giocare per la prima volta da titolare in Italia. Lo farà in Serie B in un club di grande prestigio come la Sampdoria. Il figlio di Deki, inserito nell’operazione che ha portato Audero a Milano, ieri ha rinnovato il contratto con l’Inter e oggi si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare il nuovo contratto col club blucerchiato. Da padre in figlio, il mini ‘Drago’ prossimo numero uno di Pirlo, orfano sia dell’italo-indonesiano andato all’Inter che di Wladimiro Falcone, ritornato al Lecce.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia