Stankovic rientra all’Inter ma può già partire: 3 club! La richiesta – CdS

L’Inter ha deciso di contro riscattare Aleksandar Stankovic da Lucerna, ma il centrocampista figlio d’arte ha già ricevuto tre offerte da club esteri. Ecco quanto viene valutato dai nerazzurri per eventualmente piazzarlo.

OFFERTE DALL’ESTERO – Da uno Stankovic riscattato in Serie B dal Venezia, ad un altro Stankovic contro riscattato dall’Inter. Si tratta di Aleksandar, il centrocampista che lo scorso anno ha fatto benissimo al Lucerna. Gli svizzeri, come rivelato dallo stesso DS Remo Meyer, avevano esercitato l’opzione di riscatto dall’Inter, ma il club di Viale della Liberazione aveva dal canto suo l’opzione di contro riscattarlo. E così è stato. Ma il centrocampista potrebbe non rimanere in nerazzurro. L’Inter, scrive il Corriere dello Sport, ha già ricevuto tre offerte tutte straniere. E in particolare da Stoccarda, Wolfsburg e Club Brugge.

La valutazione dell’Inter per il figlio d’arte Stankovic

VALUTAZIONE – La Beneamata valuta Stankovic 10 milioni di euro. Nella scorsa stagione, il classe 2005 ha giocato ben 40 partite in Svizzera tra campionato e coppa, mettendo a referto anche tre gol e due assist. Cristian Chivu ha lavorato con lui nella Primavera nerazzurra e potrebbe anche valutarlo da vicino per poi decidere il da farsi. Insomma, il ragazzo sembra avere qualità.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno