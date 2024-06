Stankovic, primo anno in Serie A all’orizzonte? Un club su di lui

Filip Stankovic ha appena concluso il suo primo anno fuori dall’Inter, precisamente in prestito in Serie B con la Sampdoria. Il portiere vede all’orizzonte una chance in Serie A.

ESORDIO – Filip Stankovic ha disputato la sua prima stagione da portiere titolare di una Prima Squadra. Nella scorsa estate la Sampdoria ha avuto fiducia in lui e lo ha richiesto all’Inter dopo l’operazione che aveva portato Emil Audero in nerazzurro come secondo. Il figlio di Dejan ha concluso con 37 partite da titolare e 49 gol subiti, acquisendo in Serie B grande esperienza anche in partite da dentro o fuori come quella nei playoff con il Palermo.

FUTURO – La buonissima stagione con la Sampdoria agli ordini di Andrea Pirlo ha attirato l’interesse anche della Serie A nei confronti del portiere. Filip è un classe 2002, è il momento che si prenda la scena prima che il treno passi definitivamente. L’Inter ci crede e vuole rimanere proprietaria del cartellino. Cederà il portiere solamente in prestito. Sull’italiano di origine serba c’è in prima fila il Venezia, che non solo segue Gaetano Oristanio perciò. Il ds Filippo Antonelli lo ha confermato all’uscita della sede di Viale della Liberazione e nelle prossime settimane ci potrebbero essere evoluzioni importanti. Per Stankovic sarebbe il suo primo anno in Serie A, magari anche da titolare.