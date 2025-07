Stankovic, le cifre e i dettagli della cessione. C’è la recompra!

Aleksandar Stankovic è atteso in Belgio e diventerà un nuovo giocatore del Club Brugge. L’Inter ha ottenuto l’inserimento della recompra, la trattativa secondo Gianluigi Longari su X.

STAGIONE – Aleksandar Stankovic è atteso in Belgio e diventerà presto un nuovo giocatore del Club Brugge. La società belga sta dando non pochi problemi al Milan per Jashari, però ha acconsentito e aperto alle richieste dell’Inter nella trattativa per il centrocampista serbo. Il giocatore nello scorso anno ha disputato prestazioni di altissimo livello in Svizzera con il Lucerna ed è stato il migliore tra i suoi compagni. La stagione appena passata gli è valsa il prossimo trasferimento in una squadra che giocherà la UEFA Champions League.

ACCORDO – Gianluigi Longari sul proprio profilo X ha descritto nei dettagli la trattativa che si sta per chiudere: «Affare Inter-Club Brugge per Aleksander Stankovic. Confermate le cifre anticipate la scorsa settimana, con una variazione. Se l’Inter facesse scattare la recompra dopo una sola stagione, la cifra sarebbe più bassa (intorno ai 22 milioni di euro)». Al secondo anno la recompra salirà a 25 milioni di euro, poi cadrà nel caso in cui i nerazzurri non la eserciteranno entro il 2027. La percentuale ottenuta dalla società meneghina sulla futura rivendita è del 10%.