Stankovic, affare Inter-Sampdoria in definizione: arrivato in sede – SI

IN SEDE – Si sta definendo l’arrivo di Emil Audero all’Inter e, di rimando, il passaggio in prestito di Filip Stankovic alla Sampdoria. Il portiere – figlio di Dejan – è arrivato poco fa nella sede nerazzurra, dove si definiranno gli ultimi dettagli per chiudere l’operazione.