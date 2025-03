Stankovic-Inter, un ritorno e poi un ragionamento. Tante pretendenti!

Aleksandar Stankovic si sta ben disimpegnando in questa stagione con il Lucerna, club cui è stato ceduto in prestito dall’Inter. Per il futuro emergono vari scenari.

LA SITUAZIONE – Aleksandar Stankovic è uno dei giovani calciatori di proprietà dell’Inter dal potenziale più elevato. L’annata disputata dal centrocampista serbo al Lucerna, club svizzero con il quale ha totalizzato 2 gol e altrettanti assist considerando tutte le competizioni, ha convinto in maniera ulteriore i nerazzurri della necessità di evitare una realtà. L’Inter, in tal senso, vuole esercitare il diritto di riacquisto per scongiurare l’ipotesi che il calciatore passi definitivamente al Lucerna. Poi si apriranno vari scenari.

Stankovic e l’Inter: una storia ancora da scrivere

GLI SCENARI – Come riportato da Matteo Moretto, l’Inter manterrà il controllo di Stankovic, a prescindere dalla volontà del Lucerna, al termine di questa stagione. In seguito, i nerazzurri saranno chiamati ad effettuare una scelta potenzialmente determinante per il futuro del classe 2005. Sul suo percorso potrebbero esserci una squadra di Bundesliga, Campionato ricco di estimatori del serbo.

IL RAGIONAMENTO – La sensazione è che il calciomercato estivo potrebbe offrire tanti sviluppi interessanti sul fronte legato a Stankovic. Anche se l’Inter, per il momento, non ha manifestato l’intenzione di separarsi, risulta difficile non immaginare l’avvio di negoziati tra le parti in presenza di offerte ritenute adeguate per l’ingaggio del fratello di Filip.