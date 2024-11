Stankovic, l’Inter può perderne definitivamente il controllo: la situazione

Filip Stankovic, portiere che si è disimpegnato in maniera ottimale nella sfida persa dal suo Venezia contro l’Inter con il punteggio di 1-0, potrebbe dire per sempre addio ai nerazzurri a causa di questo.

IL PUNTO – Il cartellino di Filip Stankovic potrebbe sfuggire al controllo dell’Inter, nonostante l’apprezzamento che la società nerazzurra ha sempre affermato di avere nei suoi riguardi. Questo è quanto anticipato da Matteo Moretto, che ha sottolineato come il Venezia possa riscattare il serbo per una cifra pari a 2 milioni di euro. Il riscatto diventerebbe obbligatorio al sussistere di determinate condizioni, al momento non ancora rese note.

Stankovic e la clausola che si è riservata l’Inter

LA DECISIONE – L’Inter non avrebbe inserito nell’accordo stipulato con il Venezia alcun riferimento alla possibilità di esercitare un contro riscatto a una cifra ovviamente superiore a quella di 2 milioni. Ciò sta a significare che, per una somma decisamente risibile come quella ora indicata, i nerazzurri potrebbero definitivamente perdere il controllo di Stankovic senza avere la possibilità di esercitare alcun diritto in senso contrario al verificarsi di tale eventualità.

IL VANTAGGIO – L’unica clausola vantaggiosa per i meneghini è quella del 50% sulla futura rivendita, una ricompensa di natura economica che però non consentirebbe di riportare il serbo a Milano al momento ritenuto opportuno dall’Inter. L’auspicio è che i nerazzurri non debbano poi pentirsi di una scelta che, col senno di poi, probabilmente nessuno in dirigenza avrebbe fatto oggi.